Заключенные устроили погром в колонии Ухты

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Рассмотрены административные дела в отношении двух заключенных, которые отбывают наказание в исправительной колонии в Ухте. По предоставленным объединенной пресс-службой судов данным, причина в повреждении имущества учреждения.
Суд установил, что ЧП произошло в октябре 2022 года, когда один из отбывающих наказание умышленно повредил ящик для вещей. Подобный случай произошел в ноябре 2022 года, когда другой заключенный при помощи деревянной рейки разбил камеру наблюдения.
Рассмотрев дела, суд назначил их фигурантам штрафы в размере 400 рублей. Постановления пока что не вступили в законную силу.
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