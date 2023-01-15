В Коми из-за воздушных масс установится необычная теплая погода

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали о погоде на грядущую неделю, с 16 по 20 января. По предоставленной информации, в регионе ожидают приход воздушных теплых масс, которые принесут необычную погоду.

Температура воздуха сильно поднимется на территории всего региона, в том числе и в Воркуте. В ночное время воздух прогреется до -5...-10С, днем повышаться до -1... -6С, в центральных и северных районах возможно придет и плюсовая температура до +2С.

В связи с изменением погоды пообещали также снегопады в южных и северных районах, которые будут различаться по интенсивности.

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