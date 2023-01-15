«Мое состояние ухудшается»: участница проекта «Ты супер!» обратилась с просьбой к жителям Коми

Фото: со страницы Марины

Участника проекта «Ты супер» из Воркуты, которая борется с ДЦП, обратилась за помощью к жителям республики. Марина Гаева рассказала, что ей очень нужны средства на реабилитацию. Из-за отсутствия возможности пройти курс девушка испытывает сильные боли.

– Второй год я пропускаю жизненно важную реабилитацию из-за чего испытываю сильные боли. Лучший подарок для меня - реабилитация, без которой моё состояние ухудшается. Если у вас есть такая возможность я прошу вас помочь мне в оплате лечения, – обратилась воркутинка к неравнодушным.

Марина прославилась после того, как попала в проект «Ты супер». После программы одноименный благотворительный фонд предложил девушке помощь, которую она получила в ноябре 2020 года. После этого она потеряла свою любимую бабушку, которая служила ей опорой. Сейчас девушке на оплату лечения требуется 195 тыс. рублей. Посмотреть реквизиты на оплату вы можете по ссылке. Важна любая, даже самая маленькая сумма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мне грустно и больно»: участница популярного проекта «Ты супер!» обратилась с важной просьбой к жителям Коми (подробнее)