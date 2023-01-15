На ликвидацию свалки в районе Коми намерены потратить 1,7 млн рублей

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На портале госзакупок размещена заявка на разработку проектно-сметной документации по утилизации и захоронению свалки, расположенной около сельского поселения Летка в Прилузской районе.

Начальная стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей. Участники должны будут подать заявки до 20 января, а победителя определят 23 января.

Работы по изысканиям подрядчик должен будет завершить до 1 ноября 2023 года. К этому сроку должна быть готова документация о ликвидации свалки и рекультивации участка.

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