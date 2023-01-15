Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 января 2023 14:36

На ликвидацию свалки в районе Коми намерены потратить 1,7 млн рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На портале госзакупок размещена заявка на разработку проектно-сметной документации по утилизации и захоронению свалки, расположенной около сельского поселения Летка в Прилузской районе.

Начальная стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей. Участники должны будут подать заявки до 20 января, а победителя определят 23 января.

Работы по изысканиям подрядчик должен будет завершить до 1 ноября 2023 года. К этому сроку должна быть готова документация о ликвидации свалки и рекультивации участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Настоящий ад»: волонтеры сообщили о жутких условиях и массовой гибели собак в приюте (подробнее)