Житель Коми получил 570 тысяч рублей за повреждения в чужой аварии

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В Сыктывкаре пострадавшему в результате чужой аварии мужчине выплатили моральную компенсацию в размере 570 тысяч рублей. По информации судебных приставов, истец получил травмы, стоя у дороги. В какой-то момент перед ним столкнулись две машины, одна из которых вылетела на тротуар и сбила пешехода.

Суду не удалось установить, кто конкретно стал виновником того, что пострадал третий человек, и поделил выплату поровну на обоих водителей. Для исполнения приговора приставы принудительно взыскали средства со счетов и доходов. Один из участников выплатил свою часть долга и недостающую часть товарища по несчастью.