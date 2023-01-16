Размер родительской платы за детские сады в Коми вырастет с 2023 года

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В Коми вырастет размер родительской платы за детские сады. Об этом сообщили в Минобрнауки республики. В ведомстве также сообщили, что изменение величины родительской платы приведет и к росту компенсации за присмотр и уход за детьми в детских садах.

— В республике компенсация на первого ребенка составляет 30%, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70% от среднего размера родительской платы. Эта мера поддержки носит заявительный характер. Она назначается родителям (законным представителям) детей, в случае если среднедушевой доход семьи не превышает 2,5 кратного размер величины прожиточного минимума, — напомнили в министерстве.

За получением более подробной информации о начислении родплаты и компенсации рекомендуем родителям обращаться к специалистам детских садов или управления образования вашего муниципального района (городского округа).

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