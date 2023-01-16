Жители Коми в январе получат квитанции за ЖКУ с измененными тарифами

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Жителям Коми придут измененными квитанции за ЖКУ. В платежках будут отражены уже обновленные тарифы, которые выросли с 1 декабря 2022 года.

Как уточнили в профильном комитете, средний прирост увеличения размеров тарифов ограничен 9%, при этом для отдельных муниципальных образований возможен прирост тарифов не более чем на 11,4%.

Отметим, что в следующий раз повышение тарифов произойдет лишь через 1,5 года. Данное решение продиктовано тем, что тарифы в 2022 году индексировались дважды.

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