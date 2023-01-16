Где в Сыктывкаре на Крещенские купания будут оборудованы купели

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре вовсю готовятся к Крещенским купаниям. Власти города в этом году решили увеличить количество оборудованных мест для купаний: в столице Коми будет четыре купели для желающих окунуться в воду.

- В этом году дополнительную купель оборудуют в местечке Красная Гора (Кирульская курья). Традиционно идет оборудование купелей на реке Сысоле в районе понтонного моста, в поселке Нижний Чов и в Эжве на реке Вычегда в районе лодочной станции, - рассказали в мэрии.

За порядком традиционно будут следить сотрудники МВД и народные дружинники, а у купелей будет организовано дежурство спасателей.

Также для удобства горожан рядом с купелями будут палатки для переодеваний и организована парковка для авто, заверили в администрации Сыктывкара.

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