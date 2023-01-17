Инфляция в Коми в 2022 году составила 11,4%

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Комистат предоставил информацию об уровне инфляции в 2022 году. По опубликованным данным, продукты питания подорожали за год на 8,5%. В целом потребительская инфляция достигла 11,4%. По данным экспертов, это самый большой рост за последние семь лет.

Больше всего подорожали макароны, сахар и кондитерские изделия – на 15%. Следом в цене увеличились сыр молоко и хлеб – 12-13%. Также на 12% повысилась стоимость круп, рыбы и сливочного масла. Подсолнечное масло стало дороже на 10%, а мука – на 9%.

Овощи подорожали менее, чем на 1%. В то же время стоимость картофеля упала на 31%, а яйца – на 14%.

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