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НовостиПроисшествия17 января 2023 10:41

В Коми 14 человек тушили горящие гаражи

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Во вторник, 17 января, в Ухте горел гаражный комплекс, пожар тушили 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 1.22. На улице Северной загорелся гаражный комплекс. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 4.00. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра. На месте происшествия работали 14 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

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