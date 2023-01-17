В Коми 14 человек тушили горящие гаражи

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Во вторник, 17 января, в Ухте горел гаражный комплекс, пожар тушили 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 1.22. На улице Северной загорелся гаражный комплекс. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 4.00. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра. На месте происшествия работали 14 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

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