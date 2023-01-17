В Коми под колесами экскаватора погиб мужчина

Фото: архив "КП"

В Усинске огласили приговор 51-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в гибели своего коллеги, которого он задавил насмерть экскаватором.

Трагедия произошла еще в августе 2021 года. Мужчины занимались погрузкой песка на кустовой площадке. В какой-то момент усинец не заметил своего товарища и наехал на него на экскаваторе. От проученных травм работник умер на месте ЧП.

Как установил суд, мужчина нарушил правила безопасного проведения работ, допустив нахождение в зоне радиуса экскаватора своего коллеги, который не был задействован в производственном процессе. Экскаваторщик произвел упор ковшом экскаватора в ковш рядом стоящего погрузчика, под колесами которого находился его коллега, после чего погрузчик тронулся с места и наехал на потерпевшего.

— Вину в содеянном житель Инты признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд применил положения ст.53.1 УК РФ и заменил осужденному наказание в виде лишения свободы на принудительные работы, — уточнили у пресс-службе прокуратуры Коми.

Добавим, что приговор не вступил в законную силу.

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