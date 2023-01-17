В Сыктывкаре подорожали школьные обеды

Фото: архив КП

В Сыктывкаре увеличилась стоимость школьного обеда. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

Теперь стоимость горячего питания учеников начальных классов составляет 120 рублей на человека. Речь идет о детях, которые учатся в первую смену. Для второй смены эта сумма составляет 150 рублей. Это на шесть рублей больше, чем было во второй четверти. Вышеназванные суммы будут применяться по 30 июня. Бесплатные обеды предусмотрены для учеников 1-4-х классов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стоимость школьных обедов в Коми выросла почти на 20% (подробности)