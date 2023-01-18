В Ухте 23-летний местный житель напал с ножом на несовершеннолетнего

Фото: архив КП.
В Коми опять пострадал несовершеннолетний. В Ухте местный житель напал на парня с ножом. Подробности сообщает МВД по Коми.
Как говорится в сообщении ведомства, юный ухтинец гулял по вечернему городу со своей знакомой. Недалеко от магазина по улице Ленина к паре подошёл некто неизвестный и стал грубить и хамить. Между молодыми людьми начался конфликт, в результате которого забияка напал с ножом на несовершеннолетнего. И попал в плечо.
– Мужчина порезал ножом куртку юного ухтинца. К счастью, парнишка не пострадал, – сообщают в пресс-службе МВД.
После нападения подростки забежали в магазин и позвонили в полицию, которая приехала и задержала 23-летнего пьяного дебошира. Возбуждено уголовное дело.
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