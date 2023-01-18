Коми попала в топ-10 самых курящих регионов России

Фото: архив КП.

Названы самые курящие регионы России. Республика Коми попала в первую десятку, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В первой пятерке расположились Магаданская область, Камчатский край, Нижегородская и Сахалинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ

Как говорится в сообщении, в качестве основы для исследования были использованы данные «Честного знака» и информация Росстата о количестве постоянно проживающего взрослого населения субъектов РФ.

–Так, в Магаданской области на 1 000 взрослых жителей в 2022 году пришлось 132,7 тыс. пачек сигарет, – констатируют эксперты.

Кроме того, следующими в десятку попали Республика Коми (95,7 тысяч пачек сигарет на 1000 человек), Мурманская область (93,6 тыс.), Республика Карелия (92,3 тыс.), Ненецкий АО (86,2 тыс.) и Санкт-Петербург (82,3 тыс.).

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