Жители Коми массово жалуются на очереди в КРКБ

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В КРКБ в утренние часы образовались большие очереди пациентов. На это пожаловались посетители больницы в социальных сетях. По их словам, на оформление в стационар принимает лишь один медработник, он же занимает ПЦР-тестированием, из-за этого в медучреждении образовались длинные очереди.

В республиканском Минздраве существование проблемы не отрицают, однако оно связано с тем, что пациенты не следуют расписанию и пытаются решить свои дела утром.

— Причина очередей — массовое обращение граждан в утренние часы. По данным ведомства, специалисты больницы постоянно информируют население о том, куда и в какое время обращаться для получения необходимой медицинской помощи. Также памятка размещена на сайте больницы.

Прием и регистрацию пациентов ведут два оператора, осмотр — один медицинский работник, что не является нарушением, подчеркивают в министерстве.

— В связи с недавним переходом медицинских организаций на новую информационную систему «ЕЦП.МИС» периодически наблюдаются сбои при организации записи через электронные платформы, в которых работают сотрудники лечебных учреждений. Это временная проблема. Работы по устранению неполадок разработчиками активно ведутся. В сложившейся ситуации соблюдение живой очереди — единственно верный вариант во избежание недопонимания среди пациентов, — цитирует БНК ведомство.

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