В Воркуте назначали нового начальника полиции

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Новым руководителем отдела МВД по Воркуте стал подполковник полиции Дамир Губайдуллин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Министр внутренних дел республики Андрей Сицский представил личному составу воркутинской полиции нового руководителя. Глава ведомства поздравил Губайдуллина с назначением. Министр убежден, что на новой должности руководитель ОМВД справится с поставленной задачей. Прежний начальник полиции Сергей Филиппов ушел на пенсию. Губайдуллин ранее был заместителем командира отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми.

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