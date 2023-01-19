Прокуратура начала проверку аварийных зданий бывших общежитий в Печоре

Фото: соцсети

Прокуратура Коми начала проверку по сообщениям о ненадлежащем состоянии бывших зданий общежитий, в которых сейчас продолжают жить люди. Речь идет о строениях на Печорском проспекте, 69 и Западной,47.

По предоставленной информации, в феврале 2022 года в ведомстве выявили, что дома являются аварийными и направили заключения в администрацию города. В мэрии же не провели должное комиссионное обследование и выпустили рекомендации о проведении капитального ремонта.

В настоящий момент в ведомстве решили возобновить проверку, уделив особое внимание проживанию граждан. Также прокуратура намерены принять меры по взысканию задолженности в размере 14 млн рублей с проживающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это ужас»: в Печоре общежитие покрылось толстым слоем льда и снега (подробнее)