Глава сельского поселения в Коми проникла в дом и не хотела его покидать

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В Княжпоготском районе суд рассмотрел в отношении главы сельского поселения дело о взыскании компенсации морального вреда. В новогодние праздники фигурантка уголовного дела проникла в один из домов и не захотела его покидать.

Потерпевшая обратилась после случившегося в суд, пояснив, что была вынуждена принимать успокоительные. Также ей пришлось уехать в другой регион из-за невозможности работать в сельском поселении из-за положения ответчицы. Суд вынес приговор о взыскании с главы морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

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