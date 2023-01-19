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НовостиОбщество19 января 2023 6:15

Глава сельского поселения в Коми проникла в дом и не хотела его покидать

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Княжпоготском районе суд рассмотрел в отношении главы сельского поселения дело о взыскании компенсации морального вреда. В новогодние праздники фигурантка уголовного дела проникла в один из домов и не захотела его покидать.

Потерпевшая обратилась после случившегося в суд, пояснив, что была вынуждена принимать успокоительные. Также ей пришлось уехать в другой регион из-за невозможности работать в сельском поселении из-за положения ответчицы. Суд вынес приговор о взыскании с главы морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

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