В Сыктывкаре разрушенная крыша повредила систему отопления многоэтажки

Фото: Маргарита Венцковская

В Сыктывкаре 16 января в доме на улице Пушкина, 28 частично обрушилась крыша. Это произошло во время ее ремонта, который проводил Региональный оператор по капитальному ремонту.

Сама авария нарушила еще и работу системы отопления и водоснабжения. В итоге затопило несколько квартир. Аварию удалось предотвратить. В данный момент, Управляющая компания «УРЭК» вместе с Региональным оператором подсчитывает сумму ущерба.

Крыша находится еще на стадии ремонта. Один из жильцов полагает, что на это, возможно, может уйти несколько месяцев.

Новость о том, что произошла авария, получила широкую огласку в соцсетях и в СМИ. В этот же день один из информационных порталов Сыктывкара опубликовала жалобу по поводу другой проблемы этого дома. В ней сказано, что из аптеки, находящейся на первом этаже здания, постоянно исходит шум от кондиционера, слышно даже с последнего этажа. Наш корреспондент связался с представителями данной аптеки. Они заверили, что никто из жильцов не приходил к ним жаловаться и что, скорее всего, это слухи конкурентов.

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