Жительница Коми напала с ножом на своего брата

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В суде Прилузского района рассмотрели уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина напала с ножом на своего брата, ударив его в живот.

Установлено, что преступление произошло во время совместного распития алкогольных напитков. Брат фигурантки уголовного дела в какой-то момент начал проявлять агрессию и приставил к ее горлу нож. В ответ на это она схватила острый предмет и ударила им в живот, а после чего покинула дом.

Свою вину подсудимая признала, отметив, что на это ее толкнуло противоправное действие брата. Суд не расценил преступление, как самооборону, посчитав, что это она сделала целенаправленно. В качестве наказания ей выбрали год лишения свободы.

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