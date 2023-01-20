Нейросеть нарисовала покупателей «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в Коми

Алгоритмы искусственного интеллекта создали портреты типичных покупателей «Пятерочки» и «Перекрестка»

Стало известно, как выглядят типичные покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка» в Коми. Портреты жительницы и жителя республики сгенерировала нейросеть на основе многочисленных данных.

Так, например, в сетевые магазины «Х5 Клуб» чаще заходит женщина 43 лет. Ее средний чек — 527 рублей. В основном покупатели — мясоеды, а у 16% из них есть дети.

Также выяснилось, что абсолютно во всех регионах среди покупателей преобладают Козероги, на втором месте — Львы, на третьем — Раки. Меньше всего за продуктами ходят Скорпионы и Стрельцы.

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