С 1 февраля в Коми вырастет размер материнского капитала

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Размер материнского капитала будет в очередной раз проиндексирован. С 1 февраля 2023 года он увеличится на 11,9%. Об этом напомнили в Минфине России.

Теперь материнский капитал за первого ребенка составляет чуть более 587 тысяч рублей, а за вторых и последующих — 775,6 тысяч рублей.

Напомним, материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей. Она действует с 2007 года и до конца 2026 года. Ее цель — повысить рождаемость в стране. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили.

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