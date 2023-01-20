В Сыктывкаре двое мужчин подрались за место в очереди за чайниками по 300 рублей

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В четверг, 19 января, в Эжвинском районе Сыктывкара двое мужчин подрались за место в очереди на распродаже. Об этом в социальных сетях сообщил владелец пострадавшей торговой точки.

По его словам, инцидент произошел около девяти утра в торговом центре по улице Мира. Двое мужчин пришли к открытию магазина, чтобы купить чайники по 300 рублей. Однако они не смогли договориться между собой о том, кто должен войти вовнутрь первым. В итоге возник конфликт, который перерос в драку. Один мужчина толкнул другого, и упал на витрину торговой точки. Из-за этого стекло разбилось.

Теперь мужчин ищет владелец точки, чтобы они возместили ущерб. По его словам, ситуация осложняется тем, что камеры дали сбой и не записали драку.

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