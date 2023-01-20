В Коми горит многоквартирный дом: один человек погиб

Фото: МЧС по Коми

В Воркуте загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщили в МЧС по Коми. Уже известно об одном погибшем.

Как уточнили в ведомстве, огонь вспыхнул в МКД по улице Димитрова. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены две квартиры, в одной из них был обнаружен труп. Пока личность погибшего не установлена.

- На данный момент горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций. Причина возникновения пожара устанавливается, - сообщили в МЧС.

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