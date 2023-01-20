Минобразования Коми взыскало с частного детского сада более 2,2 млн рублей за срыв сроков

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В Коми разрешился судебный спор между региональным Минобразования и частным детсадом. Ведомство требовало вернуть учреждение субсидию в размере более 2,2 млн рублей.

По условиям контракта, владелица детского садика должна была создать дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, однако требования выполнены не были.

Из материалов дела следует, что руководство детсада должно было создать 38 мест, но получила лицензию лишь на 20 из них. По словам ответчицы, получить лицензию на остальные 18 не получилось из-за изменения норм СанПиНа в условиях пандемии. Средства к этому моменту были уже израсходованы.

Предприниматель пояснила, что субсидию на образовательную деятельность, которая идёт на выплату заработной платы сотрудникам с начала 2022 года не получает, средства, выплачиваемые сотрудникам за январь, февраль являются заёмными.

По условиям проекта ИП Бобрецова не может вести коммерческую деятельность в используемых помещениях. Дети, направленные из очереди, посещают учреждение по муниципальной стоимости 140 рублей/день. Таким образом, данная ситуация приведёт к закрытию бизнеса, потере уже лицензированных 20 мест по национальному проекту и не выполнению условий соглашения по сохранению созданных мест в течение 3-х лет.

Суд установил, что ИП в 2020 году получила из республиканского бюджета грант на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 4 688 397 рублей. На отчетную дату (10.02.2021) обязательства выполнены не были.

Изменения санитарных норм и правил вступили в силу с 1 января 2021 года, а первоначальный срок для получения лицензии был установлен до 25 декабря 2020 года.

Только 15 февраля ИП выдана лицензия на организацию образовательной деятельности. По состоянию на указанную дату получателем вместо предусмотренных соглашением 38 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет создано 20 дополнительных мест, отклонение по значению результата составило 18.

Суд посчитал обоснованным претензии Минобрнауки Коми и обязал частный сад вернуть государству 2,2 млн руб.

Решение устояло в апелляции в Кирове. Сейчас ИП добивается изменения решения в кассации в Волго-Вятском суде, сообщает издание «Комиинформ».