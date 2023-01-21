Астроном-любитель из Сыктывкара сфотографировал приближающуюся к Земле комету

Фото: Виталий Тимушев

К Земле приближается комета С/2022 Е3 (ZTF). Ее астрономы обнаружили весной прошлого года. Сейчас взору землян она не видна: мешает Луна и сама комета очень тусклая. Но астроном-любитель из Сыктывкара Виталий Тимушев все же смог разглядеть небесное тело и сфотографировать его.

— Найти её в мой неавтоматический телескоп я даже не пытался. Сделал фото, ориентируясь по ярким звёздам. Использовал камеру Sony A5100 и объектив Юпитер 37А, с последующей обработкой и сильной обрезкой кадра. На фотографии комета точно в центре, — рассказывает Виталий.

Найти ее на изображении действительно несложно: от звезд комету отличает едва заметный хвост. Но астроном, говорит, что его коллеги-профессионалы обещают, что С/2022 Е3 (ZTF) можно будет разглядеть получше в феврале: там видимость улучшится в разы.

— Возможно даже будет видна невооружённым глазом. В бинокль точно можно будет увидеть. Была бы хорошая ясная погода, — надеется сыктывкарец.

В следующий раз эта комета появится примерно через 50 тысяч лет.

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