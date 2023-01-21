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НовостиПроисшествия21 января 2023 7:08

Под Сыктывкаром при столкновении двух большегрузов погиб 31-летний водитель МАЗа

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД Коми

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД Коми

Под Сыктывкаром произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь молодого мужчины. Трагедия случилась на 22 км объездной дороги «Обход города Сыктывкара», сообщили в ГИБДД.

31-летний мужчина за рулем МАЗа не справился с управлением и врезался в грузовик Volvo. От полученных травм молодой водитель умер на месте аварии, 42-летний мужчина за рулем второго большегруза попал в больницу.

- Пострадавший водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом шейки бедра, госпитализирован, - сообщили в ГИБДД.

По данному факту начато разбирательство.

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