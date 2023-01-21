Жительница Коми отпраздновала 100-летний юбилей

Фото: пресс-служба администрации Ухты

Долгожительница из Усть-Цильмы Домна Антонова отпраздновала свой столетний юбилей. Именинница принимала поздравления в Ухте, где гостит у дочери.

Женщина родилась в 1923 году 19 января в многодетной семье в деревне Степановская. Всю жизнь она проработала в колхозе. За многолетний труд и добросовестную работу ее присвоили звание «Ветеран труда».

Домна Евдокимова счастливо вышла замуж и родила семерых детей. Имеет медаль материнства.

Поздравления в день 100-летия она принимала в Ухте. Мэр города Магомед Османов вручил Домне Евдокимовне цветы, подарки и поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина, а также администрации города.

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