В Коми на открытый чердак магазина залетела сова

Скриншот видео Татьяны Елисеевой

В продуктовый магазин в Емве залетел необычный посетитель - сова. Птицу нашли на чердаке.

По словам местных жителей, сова, видимо, попала в помещение через разбитое окно. Многие предположили, что гостья залетела погреться. Только вот гостья не смогла обратно выбраться наружу и ей помогли горожане.

Очевидцы сообщают, что птица на вид молодая, с красивым серо-пестрым оперением и большими глазами, больше похожа на полярную сову.

Сотрудник магазина подошел к хищнице. Птица разрешила себя погладить, а вот пищу брать не стала. Мужчина взял ее на руки и выпустил на волю в то же окно. Птица благополучно улетела.

К слову, чуть позже сову видели у того же магазина. Местным жителям удалось снять красивое животное на видео.

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