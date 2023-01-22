В столкновении между LADA и Nissan в Коми пострадал мужчина

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 21 января произошла авария между автомобилем Nissan и LADA. По предоставленным данным, в результате случившегося пострадал 60-летний мужчина.

В ведомстве сообщили, что столкновение произошло в 14:13 на Лесопарковой улице, когда водитель иномарки выехал на встречную полосу. В результате этого маневра произошло столкновение с отечественной машиной.

Пострадавшим оказался водитель LADA. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

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