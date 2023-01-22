Нежилой дом в Сыктывкаре загорелся из-за неосторожного обращения с огнем

Фото: МЧС Коми

В МЧС Коми выяснили причины пожара, который произошел накануне, 21 января, в Сыктывкаре на улице Банбана. В ведомстве уточнили, что здание является нежилым. Спасатели установили, что ЧП произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

По информации ведомства, к месту вызова пожарные приехали в течение четырех минут около 21:00. Ликвидировали пожар полностью в 2:36. На тот момент площадь пожара составила 150 м2.

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