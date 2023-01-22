Житель Коми повредил машину своего знакомого и напал на полицейского

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Следственный комитет Коми сообщил, что в Сосногорске осудили местного 27-летнего жителя за повреждение чужого имущества и нападение на представителя власти. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора.

По предоставленным данным, ЧП произошло в сентябре 2022 года, когда фигурант уголовного дела повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда на место ЧП прибыли сотрудники полиции, они задержали его и доставили в дежурную часть. Обвиняемый же совершил насилие в отношении одного из них. Суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев с испытательным сроком на два года.

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