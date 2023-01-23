Коми накроет сильный туман и мокрый снег

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Синоптики ЦГМС Коми рассказали о прогнозе погоды 23 января. По предоставленным данным, в республике пообещали туманы, мокрый снег и замерзающий дождь.

По информации ведомства, в регионе ожидают юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, в некоторых местах порывы достигнут 7-12 м/с. Температура воздуха составит -2...-7°С.

В Сыктывкаре пообещали гололед и изморозь, в городе также ожидают туман. Скорость ветра составит 2-7 м/с. Температура ночью и днем -5...-7°С.

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