В детском саду «Сказка» в Коми нашли множество нарушений

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В Вуктыле руководство детского сада «Сказка» обязали устранить нарушения, которые угрожают жизни и здоровья подопечных. Иск подан прокуратурой региона, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, детскому саду выдали предписание об устранении тканевых навесов, дефектов на асфальте. Так, в некоторых местах асфальт отсутствует полностью, что влечет грязь в период дождей и снегопада.

Представитель ответчика согласился с требованиями полностью. Им поставлен срок до 31 декабря 2023 года.

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