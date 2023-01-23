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НовостиОбщество23 января 2023 5:45

В республике предлагают учредить звание Героя Коми

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На портале обсуждения правовых актов поднят вопрос о принятии законопроекта о высшем почетном звании Героя республики.

В год будут выбирать троих человек. Каждому намерены выдавать по 75 тысяч рублей. Также, в частности, планируется предусмотреть возможность присваивать звание посмертно.

Получить звание Героя смогут жители Коми, которые послужили примером доблести и отваги. Звание будет одной из высоких государственных наград.

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