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НовостиПроисшествия23 января 2023 6:23

В Коми водитель, 292 раза нарушивший ПДД, задним ходом сбил женщину

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 22 января, в Сосногорске Ford Ranger задним ходом сбил 58-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.20 на улице Первомайской. 49-летний мужчина задним ходом ехал за рулем Ford по двору дома №9. Однако из-за невнимательности водитель сбил женщину, которая находилась сзади пикапа.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб грудной клетки, а также мягких тканей левого плеча и левого бедра. Госпитализация женщине не потребовалась.

Водитель 292 раза нарушал правила дорожного движения, из них в течение года – 39. Мужчина получил права в 1990 году.

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