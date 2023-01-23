Врач-пульмонолог из Коми рассказала, чем опасен «кракен»

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Новый штамм коронавируса под названием «кракен» особо опасен своей высокой заразностью и быстротой распространения. Об этом сообщила врач-пульмонолог Коми республиканской клинической больницы Оксана Андронова. По словам медика, «кракен» тяжело переносят люди с хроническими заболеваниями.

Симптоматика заражения новым видом ковида не сильно отличается от своего предшественника - «омикрона». У пациентов наблюдается повышение температуры, кашель, насморк, чихание и ломота в теле.

- Предотвратить потенциально высокий уровень заболеваемости может соблюдение мер профилактики, к которым за все время мы уже привыкли - соблюдение масочного режима в общественных местах, регулярное проветривание и уборка жилых и производственных помещений, ну и конечно же, соблюдение личной гигиены, - цитирует Андронову издание БНК.

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