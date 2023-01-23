Турист из Нижнего Новгорода оценил чистоту улиц Сыктывкара на «пять с плюсом»

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Чистота улиц Сыктывкара приятно удивило гостя из Нижнего Новгорода. Мужчина оценил состояние тротуаров и дорог на «пять с плюсом». Мужчину поразил контраст с его родным городом, где местные страдают от ежедневной помывки обуви от реагентов и грязи.

Это заставило новгородца задуматься, почему властям не перенять опять столицы Коми. Мужчина искренне признается, что от грязи в Нижнем Новгороде его начинает «бомбить».

- Чистые тротуары. Дороги, которые посыпали песком, без фанатизма. Люди ходят по улице в валенках, пимах, унтах. Горожанам не надо каждый раз мыть обувь по возвращению домой. На этом контрасте возвращаюсь в Нижний Новгород и вижу, как город утопает в реагентах, дороги и тротуары в какой-то липкой ядерной жиже. От этого становится больно и грустно, товарищи. Почему в Сыктывкаре чисто, а тут в Нижнем Новгороде - нет, - пишет гость столицы.

Сыктывкарцы же объясняют чистоту на улицах тем, что в городе выпало не так много снега. Обычно ситуацией на улицах горожане остаются недовольны.

- Песком посыпать улицы? Умно, ага. Да и снега пока не было, - не разделяет восторга новгородца Юлия И.

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