Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 января 2023 6:31

В сыктывкарском фитнес-клубе в бассейне утонул мужчина

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь мужчины. Горожанин утонул в бассейне фитнес-клуба «Грани». Об этом сообщили «КП-Коми» очевидцы трагедии.

- С мужем и сыном там были. Мужчина умер, сами видели, - рассказала сыктывкарка.

Факт гибели подтвердили «КП-Коми» в самом клубе. По предварительным данным, мужчина умер от сердечного приступа.

- У посетителя случился сердечный приступ с летальным исходом, - рассказали сотрудники в беседе с журналистом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тело еще не доставили»: трагическая гибель настигла 34-летнего жителя Коми вдали от дома (подробности)