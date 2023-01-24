В сыктывкарском фитнес-клубе в бассейне утонул мужчина

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В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь мужчины. Горожанин утонул в бассейне фитнес-клуба «Грани». Об этом сообщили «КП-Коми» очевидцы трагедии.

- С мужем и сыном там были. Мужчина умер, сами видели, - рассказала сыктывкарка.

Факт гибели подтвердили «КП-Коми» в самом клубе. По предварительным данным, мужчина умер от сердечного приступа.

- У посетителя случился сердечный приступ с летальным исходом, - рассказали сотрудники в беседе с журналистом.

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