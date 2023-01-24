В Коми на 20% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

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В Коми улучшилась эпидобстановка, связанная с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Согласно данным Роспотребнадзора республики, за минувшую неделю к врачам обратились 7,7 тысяч человек, четыре тысячи из которых — дети.

Интенсивный показатель заражения за минувший период упал на 5,3% и составил 95,5 на 10 тысяч человек. Согласно отчету ведомства, больше всего подверженны инфекциям младенцы и дети дошкольного возраста.

Лабораторно за неделю подтверждено 67 случаев гриппа, в том числе 26 случаев - вызванных вирусом гриппа А (H1N1)pdm09; 37 случаев, вызванных вирусом гриппа А (H1N1) и 4 случая, вызванные вирусом гриппа В. Кроме того, у заболевших ОРВИ выделены вирусы негриппозной этиологии (РС-вирус, риновирусы, микоплазма).

— По данным эпидемиологического анализа, эпидемические пороги превышены в целом на 20,3%, в том числе среди взрослых – на 87 %, — заключили в Роспотребнадзоре.

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