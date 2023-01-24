Жителям Коми расскажут о едином пособии для детей и беременных

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В Коми состоится прямая линия, на котором жителям республики расскажут о едином пособии для детей и беременных. Эксперты разъяснят основные моменты и ответят на волнующие многих вопросы.

Так, свой вопрос можно будет задать 25 января с 14:15 до 15:15 по номерам телефонов 8-800-200-9614 (звонок бесплатный), 8(8212) 28-52-98.

- Жителям Коми напомнят порядок предоставления выплат и услуг, которые были в компетенции объединенных фондов, а также объяснят особенности назначения единого пособия. Каждый желающий сможет позвонить на прямую линию и получить ответ от специалистов в режиме «здесь и сейчас», - рассказали в пресс-службе главы Коми.

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