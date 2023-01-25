Прокуратура обратила внимание на нехватку врачей в больнице Нижнего Одеса

Фото: архив КП

Прокуратура Коми сообщила, что намерена проверить больницу в поселке Нижний Одес. Местные жители жаловались Михаилу Мурашку на нехватку специалистов.

Напомним, в соцсетях появилось обращение, в котором рассказывается о закрытых в больнице лабораториях, кухне и отсутствии кадров.

В настоящий момент проблему, как отметили в надзорном органе, обсудили с местным минздравом и руководством больницы. Ситуация держится на контроле прокуроров.

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