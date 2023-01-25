Средняя зарплата жителей Коми в январе упала на 2%

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Средняя зарплата жителей Коми в январе составила 56,3 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании hh.ru. Согласно аналитике, размер средней зарплаты упал на 2% или на 900 рублей в числовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

- При этом по сравнению со среднероссийскими показателями доход жителей Коми такой же, как и средний доход других россиян, - говорят эксперты.

Самые высокие зарплаты в республике можно найти в сфере топ-менеджмента, в производственной сфере, а также в сфере безопасности. Там сотрудникам готовы платить от 72 до 79 тысяч рублей.

А вот автобизнес и сфера красоты переживают кризис. Там зарплаты значительно упали. По оценке экспертов, падение доходов работников составило до 28%.

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