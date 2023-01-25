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НовостиОбщество25 января 2023 7:50

В Сыктывкаре спасатели помогли женщине, чей палец застрял в измельчителе продуктов

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Рука жительницы Сыктывкара застряла в бытовом измельчителе отходов. Об этом рассказали в «Спас-Коми». Женщина пострадала при готовке еды.

Во время приготовления пищи горожанка решила очистить измельчитель, но ее палец застрял между ножами и женщина порезалась. Самостоятельно вытащить руку сыктывкарка не смогла и было решено вызвать спасателей.

Прибывшие по адресу спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии. Они помогли выбраться ей из ловушки и передали медикам.

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