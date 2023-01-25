В Сыктывкаре волонтеры-медики помогли матери двоих сыновей-инвалидов отправиться на лечение

Фото группы "Волонтеры-медики" Республика Коми

В Сыктывкаре семье Бобровых помогли волонтеры-медики отправиться на лечение. Мама Марина воспитывает двоих сыновей-инвалидов и им периодически нужна медицинская помощь и реабилитация в различных центрах страны. Вот и на этот раз Бобровы планировали поехать на лечение, однако возникли трудности с транспортировкой.

Дело в том, что мальчики Сережа и Вова не могут самостоятельно передвигаться: один — в кресле-каталке, а второй — в лежачем состоянии. Их мама переживала, как ей добраться до вокзала с двумя детьми в лютые 38-градусные морозы.

— Благодарю волонтеров за помощь моим мальчикам в решении вопроса транспортировки. 9 января нас забрали из дома и отвезли на ж/д вокзал. Был сильнейший мороз (-38), и я очень переживала, как мы сможем добраться к поезду с ребенком, который в гипсе после операции. Была проделана колоссальная работа, чтобы все было четко и быстро, а самое главное - максимально комфортно для лежачего ребенка. Точно так же нас встретили на платформе в Эжве. Машину в обоих случаях предоставила Эжвинская поликлиника. Большое всем спасибо за помощь, — рассказала Марина.

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