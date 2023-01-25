Александр Можегов возглавил совет директоров «Комиавтотранса»

Фото администрации Сыктывкара

Совет директоров «Комиавтотранса» возглавил Александр Можегов. Об этом сообщили в мэрии Сыктывкара.

Перед первым замруководителя администрации города глава Сыктывкара Владимир Голдин поставил важные задачи, которые должны быть решены для улучшения качества предоставляемых услуг. Так внимание Можегова заслуживают проблемы с расписанием автобусов и состояние автопарка.

– Автопредприятие работает на одиннадцати городских маршрутах и несет социальную функцию по транспортному обеспечению населения. Необходимо дальше работать над улучшением качества обслуживания пассажиров – это вопросы соблюдения расписания, состояния автопарка и салонов автобусов, культуры представления услуг. Данные задачи поручаю Вам, Александр Александрович, решать вместе с вновь сформированным составом Совета директоров предприятия с учетом собранных данных по изучению пассажиропотоков, – обратился Голдин к Можегову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре намерены реорганизовать транспортную систему (подробности)