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НовостиОбщество25 января 2023 10:50

В пяти районах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося снегопада

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми резко ухудшится погода. По данным синоптиков, север республики накроет сильным снегопадом.

Метеорологи предупреждают: с 18 часов 25 января в Вуктыльском, Ижемском, Усть-Цилемском, Печорском районах и Усинске ожидаются обильные осадки, а на дорогах сильно испортится видимость.

— С 18 часов 25 января до 6 часов 26 января ожидается сильный снег (6 мм и более), ухудшение видимости до 1000 метров, — говорится в штормовом предупреждении. Жителей пяти районов просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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