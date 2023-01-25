В Сыктывкаре мужчина пытался продать 50 грамм наркотиков

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В Сыктывкаре задержали 34-летнего жителя Коми, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Полицейские узнали, что мужчина получил наркотики для последующей реализации. Правоохранители задержали подозреваемого с поличным, когда тот прятал запрещенные вещества в лесополосе. У фигуранта изъяли свертки, в которых было почти 50 грамм N-метилэфедрона. В МВД отметили, что подозреваемый приехал в Сыктывкар и жил в квартире, которую ему оплатили «работодатели». Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

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