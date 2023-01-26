Спасатели МЧС сообщили о крупном пожаре в Коми

Фото: МЧС Коми

В МЧС Коми сообщили, что в деревне Вогваздино 25 января произошел серьезный пожар. По уточненным данным, возгорание началось на Боровой, 28.

В ведомстве сообщили, что информация о произошедшем поступила в 15:08. Как выяснилось, огонь начался в хозяйственных постройках. На место случившегося приехали пять единиц техники и 13 человек. По последним данным, огонь удалось локализовать, пострадавших в ЧП нет.

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