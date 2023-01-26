Владимир Путин рассказал студентам, как валил лес в Коми

Фото: Веленгурин Владимир

Президент России Владимир Путин поделился с воспоминаниями, как во времена студенчества валил лес в Коми. Об этом он рассказ во время встречи со студенческими отрядами в Инновационным научно-технологическом центре МГУ.

По словам главы государства, он рубил лес и строил дома вместе со своими товарищами. Путин признался, что работа была тяжелой, но все же полезной.

— Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили, — рассказал Путин.

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